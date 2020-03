Kaio Jorge alla Juventus: Santos disposto a trattare, ecco le cifre

Kaio Jorge alla Juventus: nelle ultime settimane infatti ai bianconeri è stato accostato il classico nome per il “futuro”. In Brasile lo paragonano a Neymar, forse per la sua precocità e per quel tocco da predestinato. Kaio Jorge è diventato maggiorenne soltanto lo scorso 24 gennaio, ma ha subito fatto vedere al mondo di che pasta è fatto. Nel 2018, ad appena 16 anni, esordisce con il Santos in una partita di fine Brasileirao. Mentre nella scorsa stagione gioca qualche partita sparsa sia nel campionato Paulista, che nel campionato Nazionale. Quest’anno il passaggio definitivo in prima squadra.

Kaio Jorge alla Juventus: Paratici segue da tempo il classe 2002, già protagonista in Coppa Libertadores con il club brasiliano, il suo nome è finito sul taccuino anche di altri club europei. Dopo la delusione del mancato arrivo di Haaland, sfumato proprio sul più bello, la Juventus non vuole che si ripeta un’altra situazione simile con Kaio Jorge: meglio anticipare i tempi per evitare brutte sorprese.

Kaio Jorge alla Juventus, parla il presidente del Santos

La clausola rescissoria è di 75 milioni, ma i brasiliani sono disposti a trattare. Il presidente José Carlos Peres in un’intervista a Calciomercato.com: «In Brasile dobbiamo mettere clausole alte per proteggerci dall’aggressività dei grandi club europei, è un modo per obbligarli a parlare con noi. Quando la Juventus ha chiesto informazioni ho risposto che la clausola è 75 milioni di euro, ma che siamo disposti a trattare. Ne parlavamo su una base di 30 milioni, ma anche con altre due società italiane e una francese i cui nomi però non sono ancora usciti e quindi non li faccio».