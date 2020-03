Keylor Navas: “Una pazzia avere Neymar, Mbappe e Icardi in rosa”

Notte particolare per il trio offensivo del PSG, Neymar-Icardi-Mbappe. I tre tenori del club parigino saranno chiamati in causa in un Parco dei Principi deserto contro il Borussia Dortmund, nell’ottavo di finale di ritorno in Champions League. I tedeschi avevano avuto la meglio a Dortmund per 2-1, grazie a una doppietta di Haaland. Ora è arrivato il momento di tirare fuori gli attributi come i tifosi parigini hanno invocato a gran voce, ma lo scenario che si presenta al PSG non è affatto semplice.

Non contare sul proprio pubblico di casa sicuramente non è un’incentivo e la probabile assenza dall’inizio di Mbappe – acciaccato dall’influenza – potrebbe pesare all’11 di Tuchel, chiamato in ogni caso a vincere il match. Il portiere costaricano del PSG, Keylor Navas, ha caricato l’ambiente in vista del grande evento di stasera durante un’intervista al sito del club, elogiando in particolare il trio offensivo a disposizione della squadra francese:

“È un privilegio per me. Da quando sono arrivato qui, sempre ho detto che stare qui avendo Neymar, Mbappe, Icardi, Cavani e Di Maria, è una pazzia e continuerò a dirlo. Tutti sono giocatori di alto livello, così cerco di essere preparato bene in allenamento. Farli è sempre una prova che poi ci aiuta”.

Questa sera, i campioni del PSG dovranno dimostrare di che pasta sono fatti o un’altro fallimento si materializzerà ancora una volta per il patron Al-Khelaifi.