La finale di Champions League femminile del 2022 a Torino

La finale di Champions League femminile del 2022 verrà disputata a Torino, all’Allianz Stadium.

E’ quanto deciso dal Comitato esecutivo dell’Uefa, che ha deciso di accogliere la candidatura proposta dalla Figc, in collaborazione con il Governo, Comune di Torino e Juventus.

Il verdetto emesso dal massimo organo calcistico europeo non può che essere il giusto riconoscimento ad un movimento, quello del calcio femminile, nato in Italia da pochi anni, ed esploso con il Mondiale in Francia del 2019, quando le ragazze azzurre, guidate da Milena Bertolini, hanno coinvolto e fatto sognare una Nazione intera.

Ma ancora prima, nell’inverno del 2019, il calcio femminile si scoprì al mondo con Juventus – Fiorentina, giocata proprio allo Stadium di Torino, richiamando circa quaranta mila spettatori.

La finale femminile della Champions League torna in Italia per la seconda volta. Nel 2016 infatti, l’ex presidente dell’Uefa Platini ebbe l’idea di far disputare gli atti finali dei tornei maschile e femminile nella stessa Città. Cosi, mentre a Milano andava in scena Atletico Madrid – Real Madrid, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, l’Olympique Lyone batteva il Wolfsburg.

Con il nuovo Presidente Uefa Ceferin, l’appuntamento della finale nella stessa Città venne smontato, dando autonomia e maggiore visibilità al calcio femminile.

Quest’anno la sede dell’atto conclusivo si svolgerà a Vienna. Torino e l’Italia hanno due anni per prepararsi al meglio, e per far crescere ulteriormente un movimento che negli anni ha fatto passi da gigante.

