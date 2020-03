La Uefa sposta al 2021 l’Europeo per liberare spazio per Champions e campionati nazionali

Martedì era il giorno deputato affinché la Uefa facesse piena luce sul futuro e il destino di Champions ed Eurocoppa. Così è stato; anche se a metà. Nel merito le decisioni prese sono state deludenti e non risolutive, quantomeno riguardo alle coppe europee. Pienamente esaustive quelle riferentesi agli Europei 2020, che si sarebbero dovuti svolgere a dal 12 giugno, al 12 luglio. La manifestazione è stata posticipata al 2021, dall’11 giugno all’11 luglio. Ciò ha permesso di liberare il mese di giugno al fine di completare le competizioni, nazionali e internazionali per club, attualmente in corso e pendenti.

Se si pensava che l’organismo di gestione del calcio europeo avrebbe anche deciso se non il quando, eccessivamente complicato e legato a troppe variabili indipendenti dalla volontà e dal controllo della Uefa, almeno il come relativamente al completamento della competizione di cui è l’organizzatore, vale a dire la Champions League, si è rimasti delusi. La decisione sul come, vale a dire la formula attraverso la quale portare a termine la stagione europea di Champions e Europa League arrestatasi per la diffusione del coronavirus, è la grande assente da questa riunione. La Uefa, riunitasi in videoconferenza insieme ai presidenti e segretari generali delle 55 federazioni nazionali, nonché i rappresentanti dell’Associazione Europea dei Club, delle Leghe Europee e della FIFPro Europa, ha deciso di nominare una commissione di esperti scelti tra rappresentanti delle rispettive leghe e dei club che porti a una deliberazione comune circa le modalità con cui portare a compimento le manifestazioni in corso, tra cui, appunto, la Champions League e la Europa League. L’organismo, la cui priorità “è tutelare la salute di tutti coloro sono coinvolti nel gioco del calcio ed evitare di esercitare inutili pressioni sui servizi pubblici nazionali coinvolti nell’organizzazione delle partite”, non ha dichiarato quando queste deliberazioni verranno assunte.