L’Atalanta ricorda Emiliano Mondonico: “Sarai per sempre il nostro Mondo”

“Sarai per sempre il nostro Mondo” 🖤💙 . Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia atalantina ricordano con immutato affetto Emiliano #Mondonico nel 2º anniversario della sua scomparsa. 🙏 . President Antonio #Percassi and the whole #Atalanta family remember Emiliano Mondonico on the 2nd anniversary of his passing. 🙏