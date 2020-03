Lautaro-Barcellona, Vidal sarà la pedina di scambio decisiva?

La situazione che sta attraversando il Barcellona è davvero molto preoccupante. La società catalana non ha raggiunto un accordo con i calciatori per l’abbassamento degli ingaggi ed è stata costretta a porre i termini della cassa integrazione a Messi & co. Questa decisione è decisamente molto forte, ma i blaugrana restano in ogni caso molto attivi sul calciomercato.

L’obiettivo numero uno di Bartomeu rimane Lautaro Martinez. Il bomber argentino dell’Inter pare davvero destinato a lasciare la società milanese a fine stagione, approdano alla corte di Setien. Messi ha messo una parola buona per lui in più di una circostanza, dato il feeling dimostrato dai due in Coppa America lo scorso anno.

Dalla Spagna trapelano notizie riguardanti un’accordo imminente tra i blaugrana e l’entourage del calciatore. L’Inter però vuole una contropartita tecnica di valore per arrivare all’argentino. A Conte serve un centrocampista di spessore e i nerazzurri hanno messo gli occhi da tempo su Arturo Vidal. Il tecnico pugliese conosce molto bene il cileno, avendolo allenato nella Juventus e Vidal porterebbe quell’esperienza e sostanza che tanto mancano in questo momento. La società milanese vuole inserire il centrocampista in trattativa come contropartita tecnica. Ciò può essere assolutamente fattibile. L’ex Leverkusen non è giudicato dalla dirigenza catalana come un intoccabile.