Lautaro conteso da Real Madrid e Barcellona: Messi lo spinge in blaugrana

Le due squadre più rappresentative di Spagna, Real Madrid e Barcellona, si contendono Lautaro Martinez. Secondo La Gazzetta dello Sport, i due colossi spagnoli vogliono a tutti i costi l’argentino, punto fermo dell’Inter di Antonio Conte. Il tecnico pugliese non vuole assolutamente privarsi dell’attaccante ma il richiamo delle merengues e dei blaugrana potrebbe indurre a lasciare andare Lautaro.

Il Real Madrid sta puntando a trovare un’erede di Karim Benzema. Il francese ha dimostrato di essere ancora un’attaccante di spessore, ma i suoi 33 anni stanno inducendo la Casa Blanca a pensare al futuro. Un’attaccante rapido e potente, nonché scaltro in area di rigore sarebbe l’ideale per la regina del calcio spagnolo, ma al momento i rivali del Barcellona sembrano essere avvantaggiati.

Messi la chiave per portare Lautaro al Barca?

I catalani sono un passo avanti rispetto al Madrid per via di Leo Messi. Il sei volte Pallone d’Oro è un grande estimatore di Lautaro, dato che in nazionale argentina i due hanno dimostrato di avere un buon feeling durante la Coppa America disputata in Brasile lo scorso anno. Così come il Real, anche il Barcellona vuole un’attaccante che possa sostituire Luis Suarez. Anche lui verso le 33 primavere come Benzema. La prossima estate di calciomercato sarà dunque caratterizzata da El Clasico di mercato tra Real e Barca per Lautaro.