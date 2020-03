Lazio, Correa torna a brillare

In una partita in cui Ciro Immobile si dimostra impreciso e poco cattivo sotto porta a prendersi la scena allo Stadio Olimpico, oltre ad un sempre determinante Luis Alberto, è stato Joaquin Correa.

L’ex Siviglia e Sampdoria torna a sorridere. Nel match vinto dalla Lazio contro il Bologna il calciatore argentino torna sul tabellino dei marcatori dopo un’astinenza durata 3 mesi, difatti l’ultimo gol siglato da Correa risaliva a Novembre durante la partita vinta dalla Lazio sul Lecce per 4-2 il Tucu in quell’occasione siglò una doppietta.

Ieri oltre al gol il numero 11 biancoceleste è stato autore di un’ottima prestazione tornando ad esprimersi sui livelli della prima parte di stagione.

Settimo gol in campionato e ottavo in stagione per lui. Correa dopo aver passato una prima parte di 2020, alle prese con un infortunio ora vuole tornare a essere protoganista per la squadra.

GOL E DEDICA PER LA SUA FIDANZATA

Queste le parole di Correa ai microfoni di Lazio-Style Channel: “Abbiamo meritato, sapevamo che loro sono una squadra fastidiosa con giocatori di qualità. Ci hanno messo in difficoltà, ma abbiamo saputo soffrire lavorando da squadra. Per me non era facile dopo un mese e mezzo di infortuni giocare, è stato un periodo buio. Ora sto ritrovando le giuste sensazioni per aiutare la squadra al 100%. È importante per noi il primo posto, all’inizio dell’anno non ci credevamo, ma abbiamo lavorato tutti i giorni per questo e ora stiamo raccogliendo i frutti. Questo momento non è iniziato da 20 partite, ma da Auronzo quando abbiamo iniziato a correre tutti insieme da famiglia.

All’andata fu una giornata bruttissima, non dormito per giorni per il rigore sbagliato. Grazie alla mia famiglia mi sono rialzato, oggi ho ritrovato il gol e sono contento. Dedico questo gol alla mia fidanzata che è lontana però mi aiuta in questi momenti difficili”.

L’argentino parla anche del suo rapporto con Caicedo e Immobile: “Siamo come fratelli, giochiamo l’uno per l’altro.”