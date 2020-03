Lazio, finisce 8-3 l’amichevole con la primavera

La Lazio in questo weekend non scenderà in campo visto che si recupereranno le sei partite mancanti per completare la 26a giornata. Per questo il club capitolino ha organizzato una partita amichevole in famiglia contro la Lazio Primavera di Leonardo Menechini.

A Formello, al campo ”Mirko Fersini” la partita è terminata sul punteggio di 8-3 a favore della Lazio Senior con show del brasiliano Andrè Anderson, il classe ’99 ha siglato ben 5 reti: 3 reti con Lazio dei grandi e 2 con la Lazio primavera( il brasiliano ha cambiato schieramento nel corso del match). Nel corso del match Guerrieri ha neutralizzato un calcio di rigore di Adekanye, anche l’olandese ha giocato sia con Lazio che con la primavera.



Formazioni



Primo tempo:

LAZIO (3-5-2) – Guerrieri; Patric, Vavro, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Correa, Caicedo.

LAZIO PRIMAVERA (3-4-1-2) – Furlanetto; Armini, Kalaj, Cipriano; Novella, Bianchi, Lico, Ndrecka; A. Anderson; Adekanye, Nimmermeer.

Secondo tempo:

LAZIO (3-5-2) – Furlanetto (16′ Guerrieri); Bastos, Vavro, Silva; Lazzari (16′ D. Anderson), Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Adekanye; Immobile, Caicedo (16′ A. Anderson)

LAZIO PRIMAVERA (3-4-1-2) – Guerrieri (16′ Marocco); Cipriano (27′ Tare), Armini (14′ Kalaj), Ricci; Kaziewicz, Marino (14′ Czyz), Bertini (25′ Cesaroni), Falbo; A.Anderson (dal 16′ Shehu); Moro (25′ Cerbara), Distefano (27′ Zilli).

Marcatori



9′ pt Correa(L), 15′ pt A. Anderson(LP), 31′ pt D. Anderson(L), 2′ st Immobile(L), 4′ st A. Anderson (LP), 5′ st Moro(LP), 8′ st rig. Immobile(L), 12’st Adekanye(L), 32 st. A. Anderson(L), 33′ st A. Anderson(L), 35′ st A. Anderson(L)