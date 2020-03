Lazio, la sosta forzata servirà per recuperare gli infortunati

Il weekend calcistico che ci prepariamo a vivere proporrà i recuperi delle sei partite della 26a giornata che sono state rinviate (Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Sampdoria-Verona, Parma-Spal e Juventus-Inter).

Le sei partite verranno giocate a porte chiuse, così come tutte le manifestazioni sportive sino al 3 Aprile.

La Lazio, nel suo caso specifico, riprenderà il campionato il 15 Marzo a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini.

Lo stop forzato potrà permettere a Simone Inzaghi di gestire gli allenamenti e soprattutto la possibilità di recuperare a pieno regime gli acciaccati Acerbi, Luis Alberto e Marusic. L’unico infortunato è Senad Lulic il quale dovrebbe rientrare in gruppo all’inizio di Aprile.

Acerbi- Il difensore è alle prese con il recupero dallo stiramento di primo grado ad un polpaccio, l’ex Sassuolo ha saltato le sfide contro Genoa e Bologna. Il recupero in vista di Bergamo, tra 10 giorni, è più che probabile.

Marusic- Il montenegrino ha alzato bandiera bianca durante la rifinitura anti-Bologna per un affaticamento. L’esterno destro ha tutto il tempo per smaltire il problema e ricandidarsi per una maglia da titolare.

Luis Alberto- Il numero 10 durante il match contro il Bologna ha sentito ”pizzicare” l’inguine, nonostante il fastidio è rimasto in campo ed è stato autore dell’ennesimo assist e ha siglato anche la rete del vantaggio biancoceleste. Lo spagnolo attualmente si trova in Spagna e sta seguendo un protocollo specifico con un suo fisioterapista di fiducia in accordo con la società. Anche lui non è rischio per la sfida contro l’Atalanta.