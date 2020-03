Lazio, occhi su Depay

Memphis Depay è entrato in orbita Lazio, l’olandese del Lione potrebbe far gola alla società capitolina anche in relazione al fatto che il suo contratto scade nel Giugno 2021. L’attaccante ex Manchester United attualmente sta recuperando da un infortunio al crociato e potrebbe rappresentare un’ ipotesi suggestiva ed affascinante. Un colpo da Champions insomma, un colpo capace di far accendere gli entusiasasmi in una piazza che dopo vari anni di tentativi è ad un passo dall’approdo in Champions League.

Depay è sempre stato un pallino del DS biancoceleste Igli Tare, che ne apprezza le qualità e la duttilità. L’olandese può infatti giocare sul tutto il fronte d’attacco e disponde anche di una discreta esperienza europea.

L’interesse c’è, intavolare una trattativa per adesso è improbabile ma gli occhi della Lazio su ci sono e si attendono sviluppi nei prossimi mesi.

Intanto la Lazio ha sempre nel mirino Olivier Giroud, il francese è stato ad un passo nella finestra di mercato del mese di Gennaio. La Lazio starebbe pensando di bloccare l’attaccante per la prossima stagione visto che il contratto dell’ex Arsenal scade a Giugno. Un affare a costo zero che porterebbe Giroud a vestire la maglia biancoceleste con sei mesi di ritardo.

Forse vista la caratura del transalpino: Meglio tardi che mai…