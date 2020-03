Lazio, Parolo pronto al rinnovo

Marco Parolo e la Lazio una storia destinata a continuare. L’ attuale vice capitano biancoceleste ha il contratto in scadenza a Giugno ma negli ultimi tempo ci sono stati avvicinamenti per far sì che il classe ’85 rinnovi per un’ altra stagione. Parolo è stimato da Inzaghi e da Lotito, non solo come calciatore ma anche come uomo, ecco perché una volta finita la carriera il centrocampista potrebbe ricevere la proposta per continuare a far parte del mondo Lazio, magari acquisendo un ruolo dirigenziale.

Parolo nell’ultimo anno e mezzo ha perso il posto da titolare ma continua ad essere un giocatore importante per il tecnico, Simone Inzaghi. Difatti in questa stagione, per adesso, ha disputato 25 presenze e realizzato un gol tra tutte le competizioni.

Arrivato nell’estate 2014 dal Parma il centrocampista di Gallarate ha disputato 250 presenze condite da 35 gol con la maglia biancoceleste.

La Lazio sembra orientata a tenere per un’altra stagione i propri senatori, una sorta di premio per la tanto agognata qualificazione in Champions League, che ormai è ad un passo. Infatti oltre a Parolo, la Lazio è pronta a rinnovare il contratto anche al capitano Senad Lulic, anche il bosniaco è in scadenza a giugno 2020.

Tempo di conferme per la Lazio, tempo di rinnovi.