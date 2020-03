Lazio, senti Tacchinardi: ”Inzaghi è un leone in panchina, molto più di Sarri”

La Lazio dopo aver battuto il Bologna, sabato allo Stadio Olimpico, si è presa momentaneamente la testa della classifica e continua a sognare in grande. C’è chi attribuisce gran parte di questo successo al tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, tra questi vi è l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi il quale si espresso in questo modo ieri durante la trasmissione ”Pressing” in onda su Rete 4: ”La bravura di Inzaghi sta nell’essere riuscito a tirare fuori il massimo da questa squadra. Mettere due mezzali,due giocatori molto offensivi, a fare le due fasi. Simone Inzaghi non era un leone in campo, era molto tecnico ma non carismatico come lo è oggi in panchina. Adesso è impressionante la cattiveria che mette, vedo lui e non Maurizio Sarri con gli occhi della tigre. Io ho perso un campionato contro la Lazio in cui erevamo davanti 9 punti a 7 giornate dalla fine e vedo questa squadra che ogni domenica che passa prende sempre più convinzione. Il primo tempo di sabato, contro il Bologna, mi ha impressionato”.

Anche nell’opinione pubblica la compagine capitolina sta acquisendo consensi, la squadra di Inzaghi si sta dimostrando sempre più continua e come sottolinea Tacchinardi i meriti del tecnico piacentino sono enormi e sempre più determinanti.