Il 19 marzo 2020 parte la I Edizione della Quarantena League. Il primo torneo di calcio organizzato da Le Iene, dove i partecipanti possono rimanere comodamente seduti in casa, perchè come specificato sulla pagina Facebook del programma: “La prima regola è osservare le misure del Governo per evitare altri contagi da coronavirus“.

Il gioco si svolge sulla piattaforma online di Fifa20 e sono tanti i calciatori che hanno dato la propria adesione. Tra i partecipanti già confermati ci sono: Mario Balotelli, Andrea Pirlo, Marco Materazzi, i fratelli Paolo e Fabio Cannavaro, Massimo Oddo, Sandro Tonali, Bernardo Corradi, Luca Pellegrini, Alfredo Donnarumma, Cristian Zaccardo, Davide Zappacosta, Javier Pastore, Federico Chiesa, Moise Kean, Domenico Berardi, Mattia Zaccagni e Dusan Vlahovic. Inoltre sul sito ufficiale de Le Iene c’è l’apposita sezione della Quarantena League, sulla quale altri calciatori possono ancora iscriversi.

Il sorteggio per gli accoppiamenti si terrà mercoledì 18 marzo in diretta da casa Marcuzzi e casa Savino. Durante gli incontri non mancherà il commento tecnico. La telecronaca dei match sarà affidata a Pierluigi Pardo aiutato dai membri della Gialappa’s Band. Sarà possibile vedere tutte le partite della Quarantena League, compresa la finalissima del 23 marzo, in diretta streaming attraverso i canali social del programma di Italia 1.