Risultare decisivo per la vittoria di una squadra è importante, farlo in maniera elegante rende il tutto assai meraviglioso: Josip Ilicic è riuscito a trascinare l’Atalanta alla vittoria grazie alle sue prodezze impeccabili tra goal e assist. Una partita nella quale il numero 72 atalantino sforna una prestazione di tutto rispetto, riuscendo a tirare fuori la Dea da un contesto calcistico dove serviva dare una scossa per portare a casa un colpo esterno fondamentale ai fini della classifica orobica: i nerazzurri consolidano il quarto posto (in piena zona UEFA Champions League) nonostante abbiano una partita in meno (contro il Sassuolo), e il merito va attribuito ad un fantasista che per questa Atalanta vale come Leo Messi al Barcellona.

JOSIP ILICIC: UN GIOCATORE, UNA GARANZIA (GOAL E ASSIST CHE VALGONO I TRE PUNTI A LECCE) – Siamo sul 2-2 e l’Atalanta si trova in una situazione un po’ particolare: essa ha subito una rimonta dopo il doppio vantaggio e serve assolutamente una scossa per portare a casa i tre punti allo stadio Via del Mare. All’inizio della ripresa sale sulla cattedra Josip Ilicic che sforna una prestazione principalmente legata alla qualità: neanche il tempo di entrare in campo che il numero 72 atalantino sigla una rete tanto decisiva quanto meravigliosa (pallone insaccato a porta vuota dopo aver raccolto una respinta di Gabriel e dopo essersi portato il pallone sul sinistro). Ovviamente lo show non finisce certamente qui, anche perché la ciliegina sulla torta arriva con due assist per Duvan Zapata. Esce per problemi fisici, sembra una semplice botta, ma il tutto verrà valutato in seguito: la cosa certa è che la Dea non può fare a meno del suo Ilicic che conferma la sua fondamentale presenza in contesti dove serve fare il salto di qualità.