Lecce, il Presidente Saverio Sticchi Damiani ad Uno Mattina su Rai 1:«No a soluzioni illogiche, i playout non sono stai regolamentati».

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, ospite del programma Uno Mattina, su Rai 1, commenta tutte le ipotesi in merito al futuro del calcio italiano, costretto a fermarsi a causa dell’emergenza Coronavirus, che sta flagellando l’Italia. Ecco cosa ha dichiarato:«Inutile andare a cercare soluzioni illogiche, i playout non sono stati regolamentati per questo campionato. Al momento si dovrebbe riprendere il 3 aprile, anche se siamo perfettamente consapevoli che si tratta di una data indicativa. Concludere il campionato, anche se con tempi dilatati, sarebbe l’unica soluzione possibile per preservare i valori sportivi. Se non fosse possibile farlo, non credo ci siano soluzioni adeguate: il torneo rimarrebbe manco per un fatto gravissimo e imprevedibile. Ritengo sia fuorviante andare a cercare soluzioni non regolamentate, introdurre norme inedite non penso sia opportuno: i playout non sono previsti dall’attuale normativa. Adesso l’unica priorità è la salvaguardia della salute dei calciatori. Per questo motivo abbiamo ritenuto giusto sospendere gli allenamenti dopo un incontro con la squadra, poichè noi siamo una grande famiglia e le decisioni si assumono collegialmente. I ragazzi oggi si sono recati allo stadio per effettuare le analisi del sangue, che svolgono abitualmente, in seguito ognuno sarà libero e resterà a casa in attesa che la situazione possa risolversi».