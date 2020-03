Leicester-Birmingham diretta tv e streaming, dove vedere FA Cup mercoledì 4 marzo. Al King Power Stadium va in scena il match Leicester-Birmingham, gara valida per gli ottavi di finale della FA Cup. Le Foxes sono arrivate agli ottavi della competizione dopo aver battuto il Wigan per 2-0 e il Brentford per 1-0. Il Birmingham, invece, ha eliminato prima il Blackburn, vincendo per 2-1, e poi il Coventry battuto per 3-2 nel replay, dopo lo 0-0 della prima gara. I ragazzi di Brendan Rodgers non stanno vivendo proprio un momento felice: nell’ultima di campionato è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Norwich ultimo in classifica e si allunga a cinque la striscia di partite senza vittoria (ultima vittoria proprio quello contro il Brentford in FA Cup). Il Birmingham, invece, non perde una partita da 14 giornate tra campionato e coppa: l’ultima sconfitta è datata primo gennaio, match perso in casa contro il Wigan per 3-2.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e la sfida sarà diretta dall’arbitro Jonathan Moss.

Leicester-Birmingham, info diretta tv e streaming

Leicester-Birmingham, info diretta tv e streaming. Il match valido per gli ottavi di FA Cup, Leicester-Birmingham, non sarà trasmesso da nessuna emittente tv italiana. DAZN detiene i diritti della FA Cup, ma per questa sera trasmetterà un altro match della competizione. Il nostro consiglio è quello di seguire le dirette live presenti nei canali social delle due squadre.