L’ex Alessando Tulli:«Lecce, col Milan a porte chiuse sarà un handicap»

Alessandro Tulli, ex giallorosso, in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, dice la sua riguardo la stagione dei giallorossi. Ecco le sue parole:«Avendo indossato la maglia del Lecce, so bene quale spinta sia in grado di fornire il Via Del Mare. Nella prossima gara col Milan giocare a porte chiuse sarà, per i giallorossi, sicuramente un handicap non indifferente. Il clima surreale che si respira in certe circostanze potrà, però, influenzare anche gli avversari, e comunque, stante l’enorme importanza della posta in palio, i giallorossi dovranno concentrarsi esclusivamente sul loro compito estraniandosi dal contesto generale. Il calcio è gioia, passione, ed il tifo è una componente fondamentale. La situazione che sta vivendo in questo periodo l’Italia richiede, però, misure drastiche. La scelta migliore sarebbe stata quella di non far giocare nessuno lo scorso fine settimana. Per fortuna, però, le sfide saranno recuperate questo weekend, il che eviterà di falsare un campionato avvincente come quello in corso. La sosta, poi, permetterà al Lecce di recuperare calciatori di valore come Farias, Babacar che sono ormai fuori da diverso tempo. Ho visto spesso i salentini all’opera in questo campionato e l’impressione, quasi sempre, è stata ottima. Anche contro l’Atalanta hanno fatto bene nel primo tempo. Penso che il Lecce, a maggior ragione dopo il buon mercato di gennaio, abbia tutti i mezzi per potersi salvare contando su un’ottima rosa e su un allenatore molto preparato come Fabio Liverani».