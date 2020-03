L’ex Lorenzo Stovini:«Lecce non temere, ha tutto per salvarti».

Lorenzo Stovini, ex calciatore del Lecce, intervistato dal Corriere dello Sport, fa il punto della situazione in merito al cammino dei giallorossi. Ecco cosa ha detto:«Il Lecce sta facendo un grande campionato, ci sono e si vede. Nelle ultime due partite, contro Roma e Atalanta, è andata male. Contro i capitolini forse ci poteva stare, ma con l’Atalanta qualcosa è andato storto perchè sette gol sono effettivamente tanti. Bisogna, però, pensare che quella partita non c’eri e andare avanti. Il Lecce sta facendo un grande campionato, e ha tutto per potersi salvare. A me è successo una volta di subire sette gol, poi ti guardi negli occhi e riparti. Le difese delle neopromosse sono le più bersagliate, bisognerà metterci più attenzione e grinta. Ormai non si vedono più le difese granitiche di una volta, persino la Juve subisce qualcosina di troppo. Il Lecce ha tutto per potersi salvare tranquillamente». Riguardo i suoi trascorsi giallorossi:«La salvezza più bella è stata con Delio Rossi. Con Zeman è stato bello, ma siamo sempre stati in linea, invece, con Rossi ci salvammo con una grande scalata, dopo aver fatto 9 punti nel girone d’andata. Con il boemo fu un anno bello, però, una squadra come il Lecce si deve salvare, mentre il mister probabilmente voleva qualcosa di più, ma non era facile. Ci siamo salvati, ma con tanta fatica, e non parlo di quella fisica. Un allenatore come lui era abituato a piazze importanti, con noi era diverso. Noi facevamo tanti gol, solo la Juve, che quell’anno conquistò lo scudetto, fece più gol di noi. Davanti avevamo Vucinic e Bojinov, ma essendo il Lecce devi sempre guardarti le spalle».