L’ex Rodolfo Vanoli:«Lecce non preoccuparti,questi percorsi sono tipici delle neopromosse»

Rodolfo Vanoli, ex Lecce, ai taccuini della Gazzetta del Mezzogiorno, ha detto la sua in merito alla sonora sconfitta casalinga dei ragazzi di Liverani contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni:«La sconfitta subita con L’Atalanta è stata senza dubbio pesante ma, in questo momento, quella nerazzurra, è la squadra più difficile contro cui giocare, in quanto fonda il proprio gioco su tutti i duelli a centrocampo, il che esalta Gomez e Ilicic. I tifosi del Lecce hanno dimostrato di aver compreso bene il momento e, l’applauso al termine del match, è stato fantastico. Nel primo tempo i salentini hanno incassato un gol balordo per l’autorete di Donati, che, a mio avviso, è stata determinata dal vento. Poco dopo è arrivato il raddoppio della Dea, che avrebbe potuto tagliare le gambe al Lecce, il quale, invece, ha avuto la forza di pareggiare con due giocate pazzesche. L’Atalanta, nella seconda frazione di gioco, è tornata in campo premendo sull’acceleratore. Nel giro di pochi minuti i pugliesi si sono ritrovati in svantaggio di due gol, e questo ha compromesso la gara. Ci sta il rammarico per una sconfitta di proporzioni notevoli, ma la strada di una neopromossa che ambisce alla permanenza in A è lastricata da questi bocconi amari».