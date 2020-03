Liga: prossime due giornate a porte chiuse.

La Liga, in comunione con il Consejo Nacional de Deportes ha decretato questa mattina che le prossime due giornate della Primera Division e della Segunda si giocheranno a porte chiuse per tentare di contrastare in maniera più efficace il diffondersi del Coronavirus, che anche in Spagna sta iniziando a moltiplicare i casi di positività. Per il momento il provvedimento è valido per i prossimi due incontri. Resta da vedere se sarà soggetto a allungamenti o resterà vincolato temporalmente esclusivamente alle prossime due giornate. La situazione è in evoluzione, e ogni misura, compreso un allungamento del puertas cerradas potrà essere presa nei prossimi giorni a seconda di come sarà lo sviluppo della situazione medica nel Paese.

Ciò che è sicuro è che la corsa alla Liga, entusiasmante e ricca di colpi di scena quest’anno, anche grazie ai risultati altalenanti di Barça e Madrid, si arricchirà di un nuovo elemento. Come inciderà nella lotta al titolo questo iniziale provvedimento che svuota del suo pubblico gli stadi delle formazioni iberiche? Chi sarà maggiormente danneggiato tra Barça e Madrid dall’assenza del pubblico in queste prossime due gare? Vediamo il confronto dei prossimi impegni che attendono blaugrana e blancos in campionato e giudichiamo se, e in che modo, le porte chiuse potranno favorire o sfavorire una (o nessuna) delle due contendenti.

Il Real Madrid giocherà entrambe le partite, poste sotto l’ombrello della misura precauzionale da Liga e Consejo Nacional de Deportes, in casa; il Barcelona avrà una gara in trasferta e l’altra tra le mura amiche. A prima vista sembrerebbero los merengues maggiormente colpiti da questa misura eccezionale. Anche l’entità e importanza delle gare in questione sembrerebbe dimostrarlo. Gli uomini di Zidane affronteranno l’Eibar e il Valencia in casa senza la spinta del suo pubblico. Eibar tanto quanto, sebbene un avversario impegnato in zona pericolosa (due punti sopra il terzultimo posto in classifica), può essere infido e ingannevole forse più di ogni altro. Senza pubblico contrario l’avversario svantaggiato può acquisire maggiore coraggio nell’affrontare la gara. E’ sopratutto la seconda partita che può creare problemi a Zidane. L’avversario della 29ª giornata sarà il Valencia, squadra ostica in qualsiasi situazione, a maggior ragione in uno scenario apocalittico come quello di un Bernabeu vuoto e rimbombante.

Il Barça, invece, dovrà disputare la prima delle due gare a porte chiuse in questo fine settimana a Mallorca. Situazione che potrebbe avvantaggiare i blaugrana dunque. La seconda gara sarà al Camp Nou contro il Leganés penultimo in classifica. In questa situazione valgono tutte le remore mostrate riguardo alla gara del Madrid contro l’Eibar.

In sostanza, tirando le somme, un doppio confronto a porte chiuse che potrebbe regalare un piccolo vantaggio al Barcelona rispetto al Madrid in questa infinita lotta per il titolo di Campione di Liga 2019-20