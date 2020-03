Lione-PSG diretta tv in chiaro e streaming, dove vedere Coppa di Francia 4 marzo

Semifinale di Coppa di Francia infuocata quella tra il Lione di Garcia e il PSG di Tuchel. Entrambe le compagini, stanno passando un momento particolarmente brillante. Il Lione viene dalla inaspettata vittoria in Champions League contro la Juventus. Vittoria che ha dato autostima agli uomini di Garcia, vincenti pure in Ligue 1 contro il St. Etienne grazie a una doppietta di Dembele.

Il match sarà visionato con grande attenzione da Maurizio Sarri, il quale potrà osservare il Lione contro la squadra più forte in Francia: il PSG. Mbappe & co. hanno liquidato nei quarti di finale il Dijon con un perentorio 6-1. A dimostrazione di quanto la squadra di Tuchel sia di un’altro livello in patria, anche se la sconfitta in Champions contro il Borussia Dortmund, ha lasciato l’amaro in bocca. Il Lione non potrà contare su Memphis Depay per questa sfida, ma anche il PSG dovrà fare a meno di Thiago Silva. Complici i soliti infortuni che hanno caratterizzato la carriera del fortissimo centrale difensivo brasiliano. Calcio d’inizio ore 21:10, mercoledì 4 marzo.

Lione-PSG diretta tv in chiaro e streaming, dove vedere Coppa di Francia mercoledì 4 marzo

Il match di Coppa di Francia, Lione-PSG, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 21:10, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Sportitalia è visibile pure su Sky, sintonizzandosi al canale 225. Sarà possibile vedere il match in streaming, collegandosi al sito sportitalia.com. Partita disponibile anche in HD. Buona visione!