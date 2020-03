Liverpool-Atletico Madrid diretta tv e streaming Champions League

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID DIRETTA TV E STREAMING: VERSO LA SFIDA

Il Liverpool di Klopp affronta l’Atletico Madrid di Simeone nella sfida di ritorno degli ottavi di finale della Uefa Champions League, in programma per Mercoledì 11 Marzo alle ore 21:00 all’Anfield. I campioni d’Europa in carica del Liverpool stanno vivendo una stagione da favola, condita dalla vittoria della coppa del Mondo per club e da una Premier League finora dominata con 82 punti in classifica, contro i 57 della seconda (il Manchester City). L’avventura agli ottavi di finale di Champions League non è però cominciata altrettanto bene per i ragazzi di Klopp, sconfitti nella gara di andata al Wanda Metropolitano per 1 a 0 dall’Atletico Madrid che ha dato nel corso della gara la netta sensazione di come, in quella partita, il Liverpool non avrebbe mai potuto segnare. Nel match di ritorno si prospetta una partita diversa: l’Atletico Madrid nella storia recente ha dimostrato di essere una squadra impenetrabile in casa ma molto più vulnerabile in trasferta. Il Liverpool, dal canto suo, proverà in tutti i modi a ribaltare il risultato dell’andata per qualificarsi ai quarti di finale della competizione, sperando di poter ripetere l’impresa compiuta lo scorso anno.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID DIRETTA TV E STREAMING: DOVE VEDERE IL MATCH

La partita tra Liverpool e Atletico Madrid andrà in scena l’11 Marzo alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa da Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno) e 252 (per gli abbonati a Sky Calcio). Inoltre, qualora si volesse seguire in contemporanea questo match insieme all’altra sfida degli ottavi di finale tra Psg e Borussia Dortmund, la Diretta Gol è disponibile sui canali 251 e 205. Per quanto riguarda la diretta streaming, sarà offerto da Sky per i propri abbonati, tramite l’app di Sky Go e anche tramite NowTv.