Mane-Real Madrid: le merengues vogliono l’ala del Liverpool

Il calcio è fermo, ma i top club si stanno già organizzando per il prossimo calciomercato estivo. Uno di questi è il Real Madrid di Zinedine Zidane. La sessione di mercato dello scorso anno, ha portato tanti giovani alle merengues oltre che all’acquisto più significativo: Eden Hazard. Il belga ex Chelsea che doveva infiammare le platee del Bernabeu e degli altri stadi di Liga, ha però deluso le aspettative.

Il Madrid per far fronte al flop milionario di Hazard, sta cercando di ricorrere ai ripari con l’acquisto di un’altra ala d’eccezione: Sadio Mane. Il senegalese del Liverpool, è uno dei migliori calciatori al mondo in questo momento e le sue grandi prestazioni con la maglia dei Reds sono continue. Oltre che al talento, il Madrid vuole un calciatore che dia continuità al reparto offensivo. Mane è il profilo giusto, ma come riporta il The Mirror, strapparlo al club di Klopp non sarà affatto semplice.

Il Real pronto a un’offerta folle per il senegalese

Le merengues vogliono tornare grandi e per l’ex Salisburgo, sono disposti a tutto. Secondo il The Mirror, Florentino Perez avrebbe già pronta un’offerta da 154 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere sufficiente per strappare Mane al Liverpool. In alternativa, la pista che porta a Raheem Sterling del Manchester City non è stata ancora accantonata dalla Casa Blanca.