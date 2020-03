Marcelo-Milan: il brasiliano lascerà il Real, i rossoneri tornano sulle sue tracce?

Il futuro del terzino brasiliano Marcelo, sarà lontano dalla Liga. Il Real Madrid ha intenzione di scaricare il difensore a fine stagione dopo anni di trionfi e l’occasione per i vari club italiani può essere allettante. Marcelo non è più quello di una volta. Il suo rendimento è calato vertiginosamente e proprio per questo, le merengues vogliono liberarsene. Zidane lo utilizza ancora, ma non con continuità.

Il lato negativo di questo calciatore è stato sempre quello difensivo, mentre dal punto di vista offensivo garantisce grande spinta, qualità e pure inserimenti vincenti che lo portano al gol. Un calciatore sicuramente eccellente e di grandissima caratura internazionale. L’estate scorsa, il Milan aveva messo gli occhi su di lui ma poi non se ne fece più niente. Ora Marcelo potrebbe tornare in voga, anche se il prossimo tecnico rossonero Rangnick, non pare proprio il tipo che voglia puntare su un giocatore in fase calante come Marcelo. In ogni caso, il terzino sarebbe senz’altro un’ottimo innesto capace di dare esperienza e fiducia a un reparto difensivo che si preannuncia giovane. Ci sarà da vedere se la Juventus si inserirà in trattativa per il calciatore, data la presenza in squadra del suo amico Cristiano Ronaldo.