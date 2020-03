Marianella: “Guardiola in Italia solo per andare alla Juventus”

Marianella negli studi di Sky Sport è intervenuto in studio affrontando la questione legata al futuro di Pep Guardiola. Marianella, grandissimo esperto del calcio di “Oltremanica” ha espresso la sua sul futuro dell’attuale tecnico del Manchester City ascoltando anche il parere di Paolo Di Canio in collegamento via Skype.

Marianella è convinto sulla possibile destinazione italiana del tecnico catalano

Marianella sul futuro di Guardiola: “In Germania a gennaio giuravano che Guardiola sarebbe tornato al Bayern Monaco nel mese di gennaio. Io ci credevo ed infatti non ci è andato. Anche se non ha il carattere giusto ed adatto per venire in Italia considerando le pressioni che ci sono qui da noi sia a partire da noi giornalisti per finire ai tifosi e prendendo in considerazione che Guardiola è un pò insofferente a tutto, lo era in Germania ma anche quando allenava a casa sua al Barcellona, io credo che resterà al Manchester City anche se prima o poi potrebbe venire in Italia lusingato e stuzzicato dalla corte della Juventus”.

Di Canio, intervenuto in collegamento via Skype dice la sua sul tecnico catalano: “Se dovesse vincere la Champions secondo me potrebbe andare via, ma se non dovesse vincerla rimane al City”.