Mbappe mania: Real Madrid pronto a una rivoluzione pur di acquistarlo

La tripletta in Coppa di Francia siglata da Kylian Mbappe, ha fatto il giro del mondo. Il Lione – avversario in Champions della Juve – ha dovuto alzare bandiera bianca difronte al talento del numero 7 del PSG. Kylian è stato capace di saltare con facilità i difensori della squadra di Garcia, partendo in solitaria dalla propria difesa. Una rete che ha stregato ulteriormente la pretendente più accreditata per assicurarsi le prestazioni del francese: il Real Madrid.

Le merengues sono da tempo sulle tracce del fenomeno transalpino, capace di alzare al cielo la Coppa del Mondo a soli 19 anni. Secondo quanto riporta AS, il Real Madrid del futuro non punterà più sui vari Marcelo, Modric, Benzema, Ramos, Bale e Kroos. Questi calciatori, superano i trent’anni o li hanno appena compiuti. Ciò contrasta con la linea verde di Florentino Perez, che negli ultimi anni ha deciso di puntare su giovani di talento. Una politica differente da parte del Real Madrid, in confronto a quella adottata negli scorsi anni.

A Madrid sognano la coppia d’oro Vinicius-Mbappe

I tifosi del Real Madrid potrebbero ammirare presto in campo, la coppia di velocista formata da Vinicius Jr e Kylian Mbappe. Un duo illegale e destinato a fare la storia della Casa Blanca. Ciò potrebbe essere realtà se Mbappe riuscirà a liberarsi del PSG. Cosa che probabilmente avverrà se la squadra francese uscirà negli ottavi di finale di Champions League, contro il Borussia Dortmund.