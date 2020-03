Mbappe si allontana dalla Juventus: ingaggio monstre offerto dal PSG

I continui rumors di mercato che si affacciano sul fronte Kylian Mbappe, stanno infastidendo il PSG di Tuchel. Il fuoriclasse transalpino è un punto fermo per i parigini, i quali vogliono assolutamente puntare su di lui per futuro, cercando così di costruirgli una squadra attorno. Oramai sembra sempre più probabile un’addio di Neymar che dell’ex Monaco in casa PSG.

Juventus e Real Madrid sono le principali squadre accreditate per accaparrarsi Kylian: entrambe avrebbero pronta un’offerta da 200 milioni di euro. Cifra per la quale il PSG potrebbe vacillare, ma Al-Khelaifi non vuole lasciar andare via il giovane più forte del mondo.

Ingaggio monstre e contratto fino al 2024 per Mbappe

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Parigi, la dirigenza del PSG sarebbe pronta a offrire un’offerta impossibile da rifiutare al campione transalpino. Qualora venisse confermata, tale offerta farebbe di Mbappe il calciatore più pagato al mondo. Il club francese vuole rinnovare il contratto all’ex Monaco fino al 2024, con un salario annuale di 60 milioni di euro. Ciò supererebbe l’ingaggio che percepisce Leo Messi nel Barcellona di 54 milioni di euro all’anno. Difronte a tali cifre, il talento più cristallino del calcio mondiale forse resterebbe a Parigi, anche se vorrà delle garanzie per il futuro. Kylian vuole la Champions e non è più disposto ad aspettare.