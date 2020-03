Michela Persico, fidanzata di Rugani: “Daniele ha fatto il tampone l’8 marzo”

Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani, cerca di fare chiarezza sulla vicenda relativa alla questione tampone dopo che è venuta fuori la positivà di Daniele Rugani al Coronavirus. Infatti il difensore della Juventus è stato il primo calciatore di Serie A positivo al Coronavirus costringendo Juventus ed Inter in quarantena dopo il posticipo del recupero della 26.a giornata di Serie A, giocato l’8 marzo all’ Allianz Stadium,

Michela Persico spiega la vicenda che ha coinvolto Rugani

Ecco le parole della Persico: “Daniele dopo un allenamento non si sentiva molto bene quando era tornato a casa accusando qualche linea di febbre e per stare tranquillo e non rischiare dormì alla Continassa. Da quel momento in poi nacque il sospetto circa il Cronavirus e la mattina seguente su accordi intrapresi con la Juventus, si è sottoposto al tampone. Tutto si è svolto al J-Medical l’8 marzo il giorno di Juventus-Inter e il 9 è arrivato il risultato. Mi sono sentita poco bene anche io e il tampone l’ho fatto il 16 marzo. Io ho aspettato qualche giorno in più perchè ero praticamente certa della mia positività. Sto bene adesso ma se rilase la febbre prenderò la tachiprina. E’ giusto fare più tamponi possibili alle persone ma non è vero che i calciatori sono più privilegiati rispetto alla gente comune. Comunque è importante che sia venuto fuori la positività di Daniele per evitare altri contagi nel mondo del calcio”.