Milan, domani la rifinitura si svolgerà a San Siro

L’imminente weekend calcistico di Serie A vedrà il recupero delle sei partite non dispuatate della 26a giornata. Sarà il primo weekend, da qui al 3 aprile, nella quale i match verranno giocati a porte chiuse.

Il Milan si prepara per la sfida di domenica alle ore 15 contro il Genoa e la squadra di Stefano Pioli svolgerà l’ultimo allenamento direttamente all’interno dello stadio San Siro, la motivazione sarebbe riconducibile al fatto che i giocatori, in questo modo, avrebbero possibilità di abituarsi allo stadio vuoto e di prendere dimestichezza con l’ambiente. Una scelta quella del club rossonero che potrebbe essere condivisa anche dagli altri club in quanto lo scenario delle porte chiuse potrebbe essere nuovo per i giocatori che potrebbero risentirne della differenza.

Intanto Pioli è alle prese con le decisioni che riguardano l’11 anti-Genoa. Il Milan deve fare a meno sicuramente di Donnarumma, pronto al debutto dal primo minuto per il portiere bosniaco Begovic. In difesa Kjaer è pronto a riprendersi il posto accanto a Romagnoli. Ballottaggio aperto sulla destra tra Calabri e Conti, a centrocampo conferma per Bennancer. Ibra unica punta supportato da Castillejo, Calhanoglu e Rebic.

MILAN (4-2-3-1): Begović; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: A. Donnarumma, Soncin, Calabria, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Saelemaekers, Brescianini, Bonaventura, Paquetá, D. Maldini, R. Leão. Allenatore: Pioli.

Squalificati: nessuno;

Diffidati: Musacchio, Romagnoli;

Indisponibili: G. Donnarumma, Duarte, Biglia, Krunić;

Ballottaggi: Conti-Calabria (55%-45%);