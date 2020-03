Milan, Ibra lascerà il club rossonero. Avanza l’ipotesi Milik

Nonostante l’emergenza Covid-19, che da settimane sta flagellando l’Italia, emergono importanti novità in casa Milan. Si vocifera infatti che Zlatan Ibrahimovic, attaccante completo della squadra rossonera, lascerà il Milan. Ancora nessuna certezza, vista la situazione di stallo che si è venuta a creare a causa del virus cinese, che ha fermato per il momento il Campionato Italiano di Serie A.

Milik al posto di Ibra



Nel caso in cui il giocatore svedese dovesse dire addio al club rossonero, si pensa che Ibracadabra, così come l’attaccante del Milan viene simpaticamente chiamato dai suoi fan, cederà il testimone all’attaccante del Napoli di origini polacche Arkadiuzs Milik, il quale sembra non avere ancora prolungato il suo contratto che scadrà l’anno venturo. Si parla inoltre di un possibile passaggio di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, dal club spagnolo a quello partenopeo, dal momento che il giocatore serbo ha più volte mostrato di non essersi ambientato in Spagna. Anche questo fa capire come il destino del centravanti polacco è già segnato.

Arkadiuzs Milik verso la maglia da titolare

Da voci di mercato è emerso anche che il club rossonero potrebbe concedere al calciatore polacco una maglia da titolare, dunque sarebbe un grosso affare per Milik. Nel frattempo, si attende di scoprire se Stefano Pioli manterrà la guida tecnica della squadra rossonera e se dunque l’allenatore avrà voce in capitolo in questa decisione così importante.