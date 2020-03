Milan Skriniar riceve la corona di miglior calciatore slovacco dell’anno

Milan Skriniar diventa il calciatore slovacco dell’anno grazie ad un sondaggio promosso dalla Federazione calcistica della Slovacchia insieme con il quotidiano Pravda. Il roccioso difensore nerazzurro ha superato l’idolo di casa e capitano Marek Hamsik, ex Napoli e Dubravka del Newcastle. In quarta posizione, un’altra conoscenza del nostro calcio, il neo acquisto partenopeo Stanislav Lobotka.



Milan Skriniar in questa stagione ha dovuto adattare il suo gioco nella difesa a tre di Antonio Conte e per questo motivo nelle prime uscite non è stato il difensore perfetto, ammirato lo scorso anno. Però pian piano ha imposto la sua forza sia fisica che mentale da vero leader ed è stato determinate a guidare la retroguardia insieme a De Vrij. Durante la scorsa stagione rappresentava il faro della difesa, un punto di riferimento. Ruolo che nel corso del tempo ha dovuto condividere con l’olandese di sopra citato. Infatti, De Vrij nel corso di questa stagione si è rivelato efficace e attento in tutte le occasioni, mettendo per così dire ‘una pezza’ nelle situazioni di difficoltà della squadra.

Milan Skriniar invece ha mostrato qualche incertezza nel corso dei match importanti, mettendo più volte in dubbio la sua permanenza in nerazzurro.

Sicuramente rappresenta un patrimonio da tutelare, vista l’età e il suo livello ormai internazionale, però qualche sirena dalla Spagna potrebbe far gola alle casse dell’Inter. Voci dalla Spagna, confermano l’interesse da parte del Real Madrid, per ringiovanire il reparto difensivo, dato che l’eterno Sergio Ramos affidabile si, ma tra due massimo tre anni potrebbe dire addio ai Blancos. Per quest’ultimo motivo, Milan Skriniar potrebbe rappresentare l’erede dello spagnolo. Lo slovacco ha 25 anni ed è nel pieno della sua maturazione calcistica e un passo cruciale per la sua carriera può concretizzarsi già dalla prossima sessione di mercato: restare all’Inter oppure garantire tra i 70 e 80 milioni nelle tasche nerazzurre e affrontare una nuova sfida. Le caratteristiche di Skriniar sono abbastanza interessanti per tutte le compagini che cercano il loro gioco dalle retrovie. Infatti, Milan Skriniar oltre a ricoprire il suo ruolo naturale di centrale di difesa, può ricoprire in casi d’emergenza il ruolo di terzino o mediano, zona del campo questa abituata a ricoprire nelle partite con la Nazionale. Due caratteristiche che farebbero gola a tutti gli allenatori, insomma: abilità nella marcatura e bravo nell’impostazione del gioco.

Detto ciò e ritornando al premio ricevuto dalla federazione slovacca come miglior giocatore slovacco dell’anno, il difensore ha dichiarato di essere contento per il premio esprimendo anche il rammarico per il momento italiano, ricordando anche un aneddoto di Lobotka che gli disse: <<Solamente quando Hamsik andrà in Cina, questo premio può vincerlo qualcun’altro>>. Bene, è successo a Milan Skriniar con ben 344 voti. Il presidente della Sfz, la Federazione slovacca invece, commenta l’assegnazione del premio: <<Mi dispiace che Milan non possa prendere il premio alla serata di gala che si svolgerà oggi. Sarà consegnato individualmente a Milano>>. Una situazione inevitabile quella di assegnare il premio direttamente a Milano senza doversi recare alla cerimonia, però responsabile visto il momento delicato del Paese.