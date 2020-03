Milinkovic-Savic al PSG? La Lazio ascolta l’offerta dei parigini

Il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe essere lontano dalla Lazio a fine stagione. Dopo una stagione non proprio idilliaca lo scorso anno, il serbo si è ripreso la scena. Il suo apporto a centrocampo, è sempre stato di vitale importanza per Simone Inzaghi. La sua Lazio non è al primo posto momentaneo in Serie A per caso. Ciò è dovuto anche alla solidità e qualità del serbo, vero genio nella parte centrale del campo e letale in area di rigore. Giocatore temibile e altamente tecnico, Milinkovic-Savic è stato seguito fortemente dal Manchester United, ma gli inglesi non hanno mai sferrato il colpo decisivo per acquistarlo.

Ora pare che il PSG di Tuchel abbia veramente intenzione di fare sul serio la prossima estate. La Gazzetta dello Sport riporta di un interesse concreto da parte dei francesi, vogliosi di voler acquistare il centrocampista per risolvere i problemi del centrocampo. L’unico calciatore veramente convincente in mezzo al campo del PSG, è Marco Verratti. Tuchel vuole un giocatore capace di essere incisivo sia in fase di interdizione che di attacco. Fasi che il serbo interpreta benissimo. Lotito vuole 100 milioni di euro e Al-Khelaifi è disposto a sborsare tale cifra pur di risolvere il vero tallone d’Achille, presente nella compagine di Tuchel.