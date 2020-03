Mirandes-Real Sociedad diretta tv e streaming, dove vedere Coppa del Re mercoledì 4 marzo. Allo Estadio Municipal de Anduva va in scena il match Mirandes-Real Sociedad, gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa del Re. L’andata si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore della Real Sociedad, risultato maturato nel corso del primo tempo della sfida: alla rete di Oyarzabal su rigore dopo 9 minuti dall’inizio del match, ha risposto Aias al 39′ con la rete del pareggio, pareggio che è durato solo tre minuti grazie a una rete di Odegaard al 42′. Il Mirandes ha sorpreso tutti in questa competizione eliminando squadre molto più quotate (Siviglia e Villarreal su tutte) della compagine allenata da Borja Jimenez. Eppure la squadra militante in LaLiga2 sta trovando molte più difficoltà in campionato: la vittoria non arriva da dieci giornate dal 3-0 in casa del Girona, datato 22 dicembre. Dall’altra parte, la Real Sociedad è arrivata in semifinale di coppa, vincendo i quarti di finale per 4-3 contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. E anche in campionato le cose stanno andando molto bene: nelle ultime cinque giornate sono arrivate 4 vittorie che hanno portato i ragazzi di Imanol Alguacil al sesto posto a -2 dalla zona Champions e con ancora una partita da recuperare contro l’Eibar (partita in programma il 10 marzo).

Il calcio d’inizio del match è in programma alle ore 21 e la gara sarà diretta dall’arbitro José María Sánchez.

Mirandes-Real Sociedad, info diretta tv e streaming

Mirandes-Real Sociedad, info diretta tv e streaming. Il match di Coppa del Re, Mirandes-Real Sociedad, non sarà trasmesso da nessuna emittente tv italiana. In Spagna, DAZN e Mediaset detengono i diritti della competizione, ma la piattaforma di sport in streaming ha reso disponibile la visione del match solo in Spagna, Germania, Austria,, Svizzera e Giappone. Il nostro consiglio è quello di seguire la diretta live della partita tramite i canali social delle due squadre.