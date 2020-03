MLS 2020, primo turno: Atlanta vince ma perde Martinez

Trentacinque reti hanno caratterizzato i tredici incontri del primo turno della 25.a edizione della Major League Soccer (MLS) che hanno fatto registrare sei successi interni, quattro esterni e tre pareggi. Vittoria in extremis per i Seattle Sounders, detentori della MLS Cup. La compagine di Brian Schmetzer, davanti al proprio pubblico, si è imposta in rimonta per 2-1 sul Chicago Fire ribaltando con una doppietta del nazionale statunitense Jordan Morris (62′ e 93′) l’iniziale vantaggio ospite siglato ad inizio ripresa dall’avanti sloveno Robert Beric (46′). Affermazione casalinga di misura anche per il favorito Los Angeles FC. Il complesso di Bob Bradley, vincitore nella passata stagione dell’MLS Supporters’ Shield e finalista della Western Conference nella MLS Cup, ha prevalso per 1-0 sull’esordiente Inter Miami di David Beckham grazie ad una prodezza della star messicana Carlos Vela in chiusura di prima frazione (44′).

Toronto, campione nel 2018 e vice-campione nel 2019, si è invece visto in trasferta raggiungere sul 2-2 dai San Jose Earthquakes. La compagine di Matìas Almeyda, avanti 2-0 in virtù delle reti realizzate a cavallo dell’intervallo dallo spagnolo Alejandro Pozuelo su rigore (40′) e dal canadese Richie Laryea (51′) ha subito il ritorno del complesso californiano a segno con l’argentino Andrés Rios (53′) e con il difensore messicano Alanis Oswaldo (95′). L’Atlanta United, finalista della Eastern Conference nell’ultima MLS Cup, ha colto un’affermazione per 2-1 sul debuttante Nashville sostenuto al Nissan Stadium da quasi 60.000 spettatori. Decisiva, dopo che Walker Zimmermann aveva risposto per i padroni di casa al primo vantaggio ospite siglato da Ezequiel Barco (9′), si è rivelata una rete di Emerson Hyndman (37′). Una vittoria dal sapore amaro quella ottenuta dalla compagine di Frank de Boer: Josef Martinez, l’ex attaccante venezuelano del Torino eletto nel 2018 miglior giocatore dell’MLS in rete 77 volte negli 84 incontri disputati con la maglia dei Five Strips, è stato costretto ad abbandonare la contesa al 69′ vittima di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

A steccare la “prima” tra i candidati al titolo è stato il New York City sconfitto per 1-0 al Mapfre Stadium dal Columbus Crew. I Blues, in inferiorità numerica dopo soli tre minuti per l’espulsione di Maxime Chanot, hanno ceduto ai padroni di casa a segno al 56′ con il centrocampista argentino Lucas Zelarayan. I Los Angeles Galaxy hanno invece iniziato la loro avventura con un pareggio a Houston per 1-1. La compagine di Guillermo Barros Schelotto, passata in vantaggio al 13′ con Cristian Pavon, si è vista raggiungere da quella texana in rete al 54′ con Mauro Manotas. Il quadro dei risultati è completato dalle affermazioni interne del Montreal Impact di Thierry Henry (2-1 contro New England Revolution), dell’FC Dallas (2-0 contro Philadelphia Union) e dei New York Red Bulls (3-2 contro Cincinnati), da quelle esterne dei Colorado Rapids (2-1 contro il D.C. United) e di Minnesota (3-1 contro i Portland Timbers) e dallo 0-0 tra Orlando City e Real Salt Lake.