Napoli-Cucurella: i partenopei puntano il calciatore del Barcellona

Il Napoli vuole forze fresche per la prossima stagione. Il campionato è fermo per via del coronavirus e la società campana vuole avvantaggiarsi in vista del prossimo anno. Quest’annata – che forse mai si concluderà – non è stata fino ad adesso soddisfacente in Serie A per gli azzurri. Il flop di Ancelotti in campionato, ha indotto De Laurentiis a ingaggiare Gattuso, che ha portato inizialmente dei risultati altalenanti alla squadra partenopea. Proprio quando gli uomini allenati da Ringhio stavano cominciando a ingranare in Serie A, è arrivato lo stop per il coronavirus a fermare i campani che ora pensano già al prossimo anno in chiave mercato.

Gattuso potrebbe essere riconfermato da ADL e sembra che il Napoli abbia già individuato un preciso profilo di mercato per l’estate: Marc Cucurella del Barcellona.

Giovane interessante in forza al Getafe quest’anno

Il 21enne ha disputato un’ottima stagione nel Getafe e forse i blaugrana non hanno nemmeno intenzione di cederlo. Ciò però non scoraggerà il Napoli: Gattuso vuole un calciatore capace di interpretare due ruoli come l’esterno sinistro e il terzino. Cucurella sembra essere il profilo giusto, anche se il giovane potrebbe rimanere al Getafe anche io prossimo anno. Le voci di un’interessamento del Napoli dalla Spagna, si fanno insistenti e se De Laurentiis vuole assicurarsi il talento spagnolo, dovrà sborsare 25 milioni di euro. Cifra della clausola rescissoria di Cucurella.