Napoli-Jovic: il serbo nel mirino dei partenopei la prossima estate

De Laurentiis vuole far ripartire il suo Napoli la prossima stagione e il presidente pensa già a chi potrebbe far ri-sbocciare la sua squadra, dopo un’annata non proprio eccelsa. I partenopei vogliono tornare protagonisti in Serie A e dalla Spagna arrivano voci circa un’interessamento nei confronti di Luka Jovic.

L’attaccante serbo del Real Madrid – prelevato lo scorso anno dall’Eintracht Francoforte – ha deluso le aspettative nel club

merengue. Zidane lo impiega pochissimo e una sua cessione sembra più che probabile il prossimo anno. Secondo Il Mattino, il Napoli sarebbe piombato con decisione su di lui, dato che il polacco Milik lascerà la squadra campana.

Jovic seguito da tempo, il Real lo pagò 60 milioni di euro

L’attaccante classe 1997, è stato seguito dai partenopei lo scorso anno dopo l’eccellente stagione disputata tra le fila dell’Eintracht Francoforte. Alla fine, il Real Madrid decise di piazzare un’offerta importante per il calciatore, versando 60 milioni di euro nelle casse tedesche. Peccato che il rendimento sia stato altamente deludente, avendo Jovic realizzato solamente 3 reti in sole 15 presenze di Liga. Le sue gesta tecniche mostrate nella scorsa stagione, non sono state dimenticate dalla dirigenza partenopea che proverà a strappare Jovic in estate al Real Madrid. Il Napoli ripartirà da lui.