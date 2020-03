L’emergenza Coronavirus tiene banco in tutto il mondo e sono migliaia gli appelli dei vip che invitano a tutti di restare a casa, in modo da fermare la diffusione del virus. Tra i tanti che hanno partecipato, c’è anche l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. L’ex campione del mondo, attraverso un video-messaggio lanciato sui social del club partenopeo, ha voluto sensibilizzare, invitando tutti a restare a casa. “Volevo fare un saluto a tutti gli italiani e ai tifosi del Napoli e di tutto il calcio europeo e mondiale” dice Gattuso. “Stiamo attraversando un momento non bellissimo, vi chiedo di restare a casa perché è fondamentale“. Il pensiero di Gattuso va ai medici che in queste ore stanno fronteggiando l’emergenza e chi, purtroppo, ci ha lasciato: “ci sono i nostri dottori e i nostri infermieri che stanno facendo un grandissimo lavoro. Dispiace per chi ci ha lasciato e per questo bisogna rispettare le regole. So che è difficile ma serve uno sforzo da parte di tutti”.

Gattuso, inoltre, in questi giorni è stato protagonista di un gesto magnifico, contribuendo con una donazione all’acquisto di un’ambulanza per l’ospedale di Corigliano Calabro. Tutto questo è stato possibile grazie alla fondazione del tecnico partenopeo “Forza ragazzi“, creata ben 11 anni fa.