Napoli, si accende il calciomercato: arrivi e partenze

Per il Napoli, così come per tutte le società, questo è un periodo di stop solo formale. Le attività sportive sono ferme, ma le prospettive di una nuova stagione si ergono all’orizzonte. Se questo campionato dovesse fermarsi qui, allora la cosa migliore da fare è sfruttare questo tempo per preparasi al meglio, a tutto. Rinforzare la rosa, stando attenti ai bilanci. Ed ecco che tra i tanti arrivi, sbuca fuori anche qualche addio importante.

Napoli: Zielinski vicino al rinnovo, Milik ai saluti

Il Napoli sta già correndo ai ripari per la prossima stagione. La finestra extra ed inaspettata di mercato lascia ampi margini di programmazione per il club di De Laurentiis. Meglio pensarci bene al futuro, ora che si ha tutto questo tempo a disposizione.

La prima buona notizia arriva in attacco. Dopo l’annuncio dell’acquisto di Andrea Petagna dalla Spal, sembra ormai cosa fatta per il rinnovo di contratto del polacco Piotr Zielinski, per la gioia di tanti tifosi e di Mister Gattuso, che lo ha indicato tra le priorità della sua rosa e del suo centrocampo. La firma dovrebbe arrivare non appena finita l’emergenza Coronavirus.

Ma molti rimangono gli interrogativi sulle partenze. Anche perché, a veder dai nomi, si prospettano partenze parecchio pesanti ed andrebbero sostituite con non poca attenzione. Uno di questi nomi è Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco sembra poco intenzionato a rimanere. Vorrebbe cambiare aria, secondo alcune voci, ed è di pochi giorni fa la notizia di un interessamento dell’Atletico Madrid. Il Napoli potrebbe cedere se sul piatto fossero messi i due terzini in uscita, Arias e Vrsaljko.

Napoli e l’incognita Mertens

La situazione Mertens, invece, non è più chiara di tante altre. Anzi, forse è decisamente la più enigmatica. Dopo il periodo di gelo con la società, in seguito all’ammutinamento e al rifiuto di un’intesa per il rinnovo, Mertens ha aperto le orecchie per udire gli interessi al di fuori di Napoli. Inter, Chelsea ed Atletico Madrid sono alle porte. Ma, nel caso di rinnovo del “folletto” belga, si potrebbe tranquillamente parlarne come di un nuovo acquisto, per la gioia che coinvolgerebbe tutti i tifosi partenopei, ormai affezionati al loro idolo indiscusso.

La situazione del Napoli a centrocampo

A centrocampo abbiamo altrettante incognite che portano il nome di Allan e Fabian Ruiz. Il brasiliano è seguito in Francia dal Paris Saint-Germain. Lo spagnolo, invece, è sotto gli occhi di tutta la sua terra natia, col Real Madrid sempre il pole position. I rinnovi sono comunque alle porte, ma De Laurentiis difficilmente resisterà di fronte ad offerte irrinunciabili. Già circolano, però, i nomi dei papabili sostituti: Jordan Veretout dalla Roma prenderebbe il posto di Allan, mentre la giovane sorpresa Castrovilli dalla Fiorentina sostituirebbe Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz, però, potrebbe essere al centro di un altro scenario importante. Data l’incertezza sul futuro di Milik e Mertens, il Real Madrid potrebbe approfittarne per inserire il suo giovane attaccante Jovic nella trattativa per lo spagnolo. Il club partenopeo aspetta la prossima mossa, conscio che il club di Florentino Perez potrebbe sborsare anche 80 milioni per Fabian Ruiz.

Pare essere tutto meno che un’incognita, invece, la partenza di Callejón. Il suo addio si vocifera ormai da mesi.

Napoli – Koulibaly: fine di un amore?

Ultimo, ma non per importanza, Kalidou Koulibaly. Nonostante l’infortunio, che ha seguito comunque un inizio di stagione molto poco convincente, il senegalese difensore del club partenopeo continua a richiamare l’attenzione di tanti club europei. Dalle ultime news di mercato pare che l’agente del difensore sia in contatto con il Paris Saint-Germain di Leonardo e sia saltata fuori un’offerta parecchio allettante: 10 milioni di Euro e contratto fino al 2025. Un’altra offerta importante arriva dall’Inghilterra: per Koulibaly il Manchester United offrirebbe 100 milioni di Euro, una cifra che considerando il periodo di crisi che stanno attraversando molti club, farebbe parecchio appetito a De Laurentiis.

C’è comunque da stare tranquilli. Il sostituto di Koulibaly è già in casa Napoli: Rrahmani preso dal Verona nel mercato invernale di quest’anno è il suo sostituto naturale. Ma, se per alcuni non basta, il club partenopeo ha già puntato sul difensore 21enne del Nizza, Malang Sarr, che con 100 presenze in Ligue 1 è pronto ormai al grande salto verso un grande club. Spesa: circa 20 milioni di Euro.