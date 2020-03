Neymar-Inter: il brasiliano gradisce Milano, scambio con Lautaro?

Neymar è in fuga da Parigi. Il brasiliano del PSG ha già raggiunto il Brasile per stare vicino alla sua famiglia e potrebbe non far ritorno nella capitale francese una volta terminata la crisi coronavirus. Bensì a Milano, sponda Inter. A rilasciare questa bomba di calciomercato è il Corriere dello Sport, che azzarda addirittura un possibile scambio con Lautaro Martinez, seguito pure dal Barcellona.

L’intreccio di mercato e di offerte tra le tre squadre potrà davvero essere realtà la prossima estate e comunque l’interessamento da parte del club nerazzurro nei confronti di Neymar, non è mai stato un mistero. Già nella scorsa estate la dirigenza dell’Inter seguì con attenzione le vicissitudini tra il PSG e l’ex Barcellona. Oramai sempre più in rotta con la società francese.

Buoni rapporti tra le due società, scambio possibile

Le due società hanno un rapporto di assoluta fiducia e stima. Le operazioni di mercato tra Inter e PSG, in questi ultimi anni sono state diverse e l’ultima in ordine di tempo è quella inerente il prestito di Icardi. Dunque uno scambio Lautaro-Neymar come ipotizza il Corriere dello Sport, può essere un qualcosa di concreto. A Neymar piace molto la città di Milano, dedita alla moda. Passione indiscussa del classe 1992.