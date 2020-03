Neymar si da al fumetto: iniziativa particolare da parte dell’asso brasiliano

Ognuno cerca di contribuire come può durante questo periodo bruttissimo dovuto al coronavirus. Tra iniziative benefiche e donazioni, i personaggi più illustri del mondo dello sport si stanno organizzando per dare una mano alla comunità mondiale. Singolare l’iniziativa da parte di Neymar Jr, che si butta nel mondo del fumetto.

In realtà, correlazione tra Neymar e i fumetti non è cosa nuova. Già nel 2018, il classe 1992 del PSG lanciò una sua produzione di fumetti, chiamata Neymar Jr Comics. La produzione è stata “rispolverata” in occasione della pandemia mondiale. Infatti, Neymar e la sua produzione hanno l’intenzione di pubblicare 200 nuovi episodi da distribuire ai fans, così da intrattenerli in questo periodo delicato per ognuno di noi. Il tutto gratuito. Un’iniziativa interessante da parte dell’ex Barcellona, che organizzerà pure degli eventi live a riguardo su Facebook e Instagram.

O’Ney ha rilasciato delle dichiarazioni in merito, dimostrando il suo entusiasmo per questa nuova iniziativa: “Dato che abbiamo storie adatte per tutte le età, dai più piccoli agli adolescenti, questo può essere un’ottimo modo per bambini e genitori di leggere o praticare la lingua straniera da loro scelta. Gli artisti di fumetti della Neymar Jr. Comics stanno organizzando dei tutorial live per tutti gli studenti che vogliano saperne di più di come si realizza il fumetto”.

Sicuramente un’iniziativa interessante e che verrà presa in considerazione dagli amanti dello sport, in particolare dai fans di O’Ney.