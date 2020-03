Oblak miglior portiere del mondo, parola di Simeone: “è il nostro Leo Messi!”

Le grandi emozioni vissute ieri sera a Anfield nell’ottavo di finale di ritorno in Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid, rimarranno impresse negli occhi di tutti gli appassionati calcistici. I Reds – taccuino alla mano – avrebbero meritato qualcosa in più nei 90’ minuti regolamentari, ma hanno incontrato un muro difensivo chiamato Jan Oblak.

Il portiere sloveno dell’Atletico, ha superato ampiamente il test Anfield, dimostrandosi l’estremo difensore più forte del mondo attualmente. La sfida non ha visto protagonista il suo più grande rivale, ovvero il portiere del Liverpool, Alisson. Eletto il migliore della scorsa stagione dalla FIFA e da France Football, che gli ha consegnato il trofeo Jašin. Poco importa. Le gesta di Oblak stanno facendo il giro del mondo. Oramai da anni.

Simeone può godersi dunque il successo sugli uomini di Klopp, battuti a Anfield per 3-2 così come il suo portiere, a detta del tecnico argentino il migliore al mondo. Ecco le dichiarazioni di Simeone riguardo Oblak nel post-gara di ieri:

“Abbiamo un portiere che è il migliore al mondo, così come il Barcellona ha Leo Messi che risolve le partite. Oblak è il migliore, a noi fa la differenza e per questo è nel posto in cui merita”.

Insomma non c’è Alisson e Ter Stegen che tengano: il migliore del mondo attualmente è lo sloveno.