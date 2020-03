Palinsesto Dazn dal 13 al 16 marzo: i campionati trasmessi

Palinsesto Dazn dal 13 al 16 marzo 2020: i campionati trasmessi nel weekend. Trentunesima settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione ventinove settimane fa con le prime partite live. Questo weekend purtroppo non ci sarà spazio ai campionati di Serie A TIM e Serie BKT, gli ultimi a partire in Europa: anche quest’anno grandi protagonisti dell’offerta multi-sport di DAZN, causa emergenza Coronavirus in atto in Italia. Spazio però agli altri campionati trasmessi sul bouquet di Perform: Ligue 1, La Liga, EFL Championship, Eredivisie, Copa Libertadores, MLS ed UFC. Senza dimenticarsi dello sport di Eurosport, grande protagonista dell’0fferta di Perform.

Weekend dedicato alla Major League Soccer, il massimo campionato americano di calcio di cui Dazn ha i diritti in esclusiva per il nostro paese fino al 2022. Spazio a due match importanti: sabato sera in campo Inter Miami vs LA Galaxy, mentre domenica i New England Revolutions sfidano i Portland Timbers. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il Palinsesto Dazn completo di questo weekend: giorno, orario e partite trasmesse.

Palinsesto DAZN: le dirette dal 13 al 16 marzo

DIRETTE DAZN VENERDÌ 13 MARZO 2020



Grêmio – Internacional (Copa Libertadores): ore 01.00

Are – Slalom gigante femminile, 1° manche (FIS Alpine Ski World Cup): ore 13.55

Parigi – Nizza, 6° tappa (UCI World Tour): ore 14.40

Are – Slalom gigante femminile, 1° manche (FIS Alpine Ski World Cup): ore 16.45

AIX Armani Exchange Milano – Olympiacos (Turkish Airlines EuroLeague): ore 20.45

Lione – Reims (Ligue 1): ore 20.45

Fulham – Brentford (EFL Championship): ore 20.45

Real Madrid – Eibar (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN SABATO 14 MARZO 2020



Bellator 241: Pitbull – Carvalho (Bellator): ore 00.30

Baku, 1° giornata (FIG World Cup Series): ore 09.00

Kranjska Gora – Gigante maschile, 1° manche (FIS Alpine Ski World Cup): ore 09.20

Are – Slalom femminile, 1° manche (FIS Alpine Ski World Cup): ore 10.25

Kranjska Gora – Gigante maschile, 2° manche (FIS Alpine Ski World Cup): ore 12.20

Leganes – Real Valladolid (La Liga): ore 13.00

Parigi – Nizza, 7° tappa (UCI World Tour): ore 13.10

Are – Slalom femminile, 2° manche (FIS Alpine Ski World Cup): ore 13.30

Valencia – Levante (La Liga): ore 16.00

Montpellier – Marsiglia (Ligue 1): ore 17.30

Maiorca – Barcellona (La Liga): ore 18.30

Brest – Lille (Ligue 1): ore 20.00

Tolosa – Metz (Ligue 1): ore 20.00

Inter Miami – LA Galaxy (MLS): ore 20.05

DIRETTE DAZN DOMENICA 15 MARZO 2020



Fight Night: Lee – Oliveira (UFC): ore 01.00

Baku, 2° giornata (FIG World Cup Series): ore 09.00

Kranjska Gora – Slalom maschile, 1° manche (FIS Alpine Ski World Cup): ore 09.20

Espanyol – Alaves (La Liga): ore 12.00

Kranjska Gora – Slalom maschile, 2° manche (FIS Alpine Ski World Cup): ore 12.15

Parigi – Nizza, 8° tappa (UCI World Tour): ore 13.30

Real Sociedad – Osasuna (La Liga): ore 14.00

Ajax – Twente (Eredivisie): ore 14.30

Bordeaux – Rennes (Ligue 1): ore 15.00

Athletic Bilbao – Atletico Madrid (La Liga): ore 16.00

Monaco – St. Etienne (Ligue 1): ore 17.00

Granada – Getafe (La Liga): ore 18.30

Valencia Basket – KIROLBET Baskonia (Liga Endesa): ore 18.30

New England Revolutions – Portland Timbers (MLS): ore 18.40

Folds of Honor QuikTrip 500 (NASCAR Cup Series): ore 19.00

Siviglia – Betis (La Liga): ore 21.00

PSG – Nizza (Ligue 1): ore 21.00

DIRETTE DAZN LUNEDI’ 16 MARZO 2020