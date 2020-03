Pallavolo femminile serie A, definite le date dei recuperi di A1 e A2

L’emergenza coronavirus in Italia ha portato alla decisione nei giorni scorsi della sospensione a livello nazionale di tutti i campionati maschili e femminile di pallavolo fino al 1 marzo . Questo ha naturalmente avuto una diretta ripercussione sul calendario delle partite che ha inevitabilmente subito delle modifiche.

Nella giornata di ieri sono stati comunicati i giorni dei recuperi delle partite sospese, la Lega pallavolo femminile ha inoltre comunicato che recepirà le richieste dei Club di recuperare i match in altre date in casi di verificate necessità come ad esempio indisponibilità degli impianti di gioco o impegni nelle coppe europee.

Serie A1

La 20.a giornata giocata solo parzialmente il 22 e 23 febbraio si recupererà mercoledì 18 marzo alle 20,30.

La 21.a giornata in programma il 26 febbraio sarà recuperata mercoledì 1 aprile alle 20,30.

La 22.a giornata in programma il 29 febbraio e il 1 marzo si disputerà nel week end del 4 e 5 aprile .

Serie A2

Pool Promozione

3.a giornata

Mercoledì 18 marzo ore 20.30

Pinerolo-Mondovì

4.a giornata

Mercoledì 18 marzo ore 18,00

Trento-Martignacco

Mercoledì 18 marzo ore 20,30

Ravenna-San Giovanni in Marignano

Mercoledi 18 marzo ore 21,00

Torino-Pinerolo

Pool Salvezza

3.a giornata

Giovedì 5 marzo ore 18,00

Montecchio Maggiore-Sassuolo

4.a giornata

Mercoledì 18 marzo ore 19,00

Sassuolo-Baronissi

Mercoledì 18 marzo ore 20,00

Club Italia-Montecchio Maggiore

Cutrofiano-Macerata

Nei prossimi giorni sara’ comunicata la data di recupero di queste partite :

Pool Promozione

4.a giornata

Olbia-Mondovì

Soverato-Busto Arsizio

Pool Salvezza

4.a giornata

Talmassons-Roma Volley Club

Montale-Marsala