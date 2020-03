Alejandro Papu Gomez è un giocatore che l’Atalanta non può farne a meno sia in termini tecnici che rapporti all’interno di uno spogliatoio compatto sotto tutti i punti di vista. La presenza del numero 10 atalantino sulla trequarti è assai fondamentale: corsa, dribbling, qualità e tanto sudore per aiutare i suoi compagni di squadra. Dopo che Gian Piero Gasperini lo ha spostato dalla sua vecchia posizione (seconda punta o ala sinistra), è diventata una pedina più a far segnare gli altri che principalmente a buttare il pallone in rete. Motivo nella quale lo stesso Gomez riesce ad arrivare sí in doppia cifra, ma per quanto concerne gli assist.

DAL CICLO GASPERINI UN GOMEZ IN DOPPIA CIFRA (DI ASSIST) – Da quando Gian Piero Gasperini allena l’Atalanta, Gomez è sempre cresciuto in attacco (partita per partita), risultando decisivo non solo personalmente attraverso i suoi gol tanto belli quanto importanti, ma anche in termini di assist: dal 2016 fino al 2019, l’argentino nerazzurro è sempre arrivato a quota 10 assist stagionali, con l’ultimo campionato dove è addirittura arrivato a 11. In questa annata meravigliosa non si è risparmiato, e a tredici giornate dalla fine è già arrivato in doppia cifra. Chissà se Gomez riuscirà a superare l’ultimo record.