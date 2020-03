Parma-Spal diretta tv e streaming: dove vedere il match rinviato

PARMA-SPAL DIRETTA TV E STREAMING: VERSO IL MATCH

Parma e Spal si affronteranno Domenica 8 Marzo alle ore 12:30 allo stadio Tardini, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A Tim. La partita tra Parma e Spal è una delle 6 partite rinviate del ventiseiesimo turno di Serie A, a causa dell’emergenza coronavirus. Dopo numero diatribe, cambi di programma anche repentini, finalmente la scelta definitiva di continuare il campionato di Serie A disputando tutte le gare a porte chiuse. In tal modo la competizione può continuare senza rischi di contagio tra tifosi. Il Parma, una delle sorprese di quest’anno, è nono in classifica a 4 punti dalla zona Europa League. La squadra di D’Aversa non ha giocato nemmeno la partita contro il Torino della venticinquesima giornata, anch’essa rinviata. L’ultima partita della squadra risale al 16 Febbraio, la vittoria per 0 a 1 contro il Sassuolo. La Spal, ultima in classifica ed in un momento nero, deve cercare di racimolare più punti possibili per la salvezza. La squadra di Ferrara ha cambiato recentemente la guida tecnica, affidando la panchina a Gigi di Biagio che non è ancora riuscito a far cambiare marcia ai propri ragazzi. La Spal è reduce da una preoccupante serie di 5 sconfitte consecutive, qualora non riuscisse a portare a casa punti dalla prossima sfida contro il Parma, rischia di compromettere ulteriormente la situazione in classifica.

Con DAZN segui Parma-Spal IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

PARMA-SPAL DIRETTA TV E STREAMING: DOVE VEDERE IL MATCH

La partita in programma per Domenica 8 Marzo alle ore 12:30 sarà trasmessa su Dazn. Il match sarà visibile per gli abbonati a DAZN e a Sky, sul canale 209 di Sky (DAZN 1). In alternativa, potranno vedere il match tutti gli abbonati a DAZN tramite l’app disponibile per smartphone e tablet, oppure tramite il sito (dazn.com).