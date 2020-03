Parola al campo: Juventus-Milan per la finale di Coppa Italia

Secondo atto, nella giornata di mercoledì, della semifinale di Coppa Italia di scena a Torino tra Juventus e Milan. Le due compagine dopo il pareggio dell’andata, si giocano l’accesso alla finale dove ci sarà una tra Napoli e Inter. Le due squadre sono chiamate ad una risposta dopo due momenti “difficili” per situazioni interne ed esterne al campo.

Per i bianconeri è l’ennesimo banco di prova per uscire dalle critiche per il non gioco e per riscattare la bruciante sconfitta in Champions League contro il Lione. Dal Milan invece, ci si attende una prova d’orgoglio dopo la confusione interna societaria scaturita in questi giorni, che ha visto i massimi esponenti in completo disaccordo su alcuni punti riguardanti il futuro della squadra.

La banda Sarri, dopo le polemiche per il rinvio del Derby d’Italia, si ritrova a dover affrontare il secondo impegno della settimana dopo quello della scorsa in Champions League. Stefano Pioli dall’altra vuole conferme dai suoi, soprattutto dopo la grande prova dell’andata dinanzi al proprio pubblico considerando anche il fattore “concentrazione”, tenendo ben a mente il blackout al Franchi di Firenze. Per quanto riguardano gli effettivi che scenderanno in campo, dalle parti di Torino sono preoccupati per le condizioni di Gianluigi Buffon che ha subito una leggera lombalgia che l’ha portato a lavorare a parte. Dunque a difendere i pali in Coppa, ci sarà Szczesny. Per il reparto offensivo, dubbi per Cristiano Ronaldo per problemi personali. Maurizio Sarri ha dichiarato alla vigilia che la presenza o meno del fenomeno portoghese dipenderà da questioni che di certo non riguardano il campo. Ronaldo e Buffon permettendo, la squadra dovrebbe essere la stessa delle ultime uscite, con qualche precauzione come il dubbio Chiellini in fase di recupero e non in grado ancora di affrontare i 90′ (pronto Rugani), Matuidi invece dovrebbe riprendersi il posto a discapito del connazionale Rabiot mentre nel pacchetto offensivo potrebbe avere una chance Douglas Costa, rientrato da poco dall’ennesimo infortunio della stagione.



Per Stefano Pioli, più di un grattacapo in quanto la bella prestazione nel primo round oltre a non rispettare il tabellino finale si è portato via per squalifica Ibrahimovic e Theo Hernandez, due pedine fondamentali dello scacchiere rossonero. Conti e Calabria dovrebbero giocare come terzini mentre in attacco ci potrebbe essere la coppia Rebic– Leao considerando anche l’indisponibilità di Castillejo.

Detto ciò, è giusto sottolineare che il match di scena domani sera è un classico del nostro calcio, occasione per ritornare in campo dopo le polemiche e ripartire dalla passione. In ballo la finale, la gloria e soprattutto le certezze che a questo punto della stagione mancano sia per Sarri che per Pioli per differenti motivi.