Paulo Dybala:”Ringrazio tutti i medici. Restiamo in famiglia”

<<Dobbiamo approfittare di questo momento, la prima cosa che vorrei fare è ringraziare tutti i medici, i volontari e le persone in ospedale che stanno rischiando un po la salute ma stanno aiutando tantissima gente che ha bisogno. Anche noi possiamo combatterlo rimanendo in famiglia>>, questo è l’appello di Paulo Dybala in diretta Instagram ai suoi tifosi.



Il numero dieci bianconero, ritorna a parlare e lo fa da una diretta Instagram con Cuadrado. Le prime parole sono rassicuranti per tutti i tifosi, dopo la notizia falsa riguardante la sua positività al Coronavirus, nella scorsa settimana. Una notizia smentita dallo stesso Dybala, che tende a precisare di aver fatto il tampone in questi giorni e aspetta il risultato. La Joya poi, racconta la sua giornata in quarantena con la sua fidanzata. Giornate scandite da allenamenti, tanta cucina, giochi e musica. Tuttavia, non nasconde la sua nostalgia per il calcio giocato e gli allenamenti. Non uscire di casa dopo un po di tempo, pesa. Non allenarsi con i compagni di squadra in un campetto da calcio, lo stesso. Però la situazione obbliga a dover rispettare questa regola, di rimanere in casa, per la salute principalmente. E un professionista sa quanto conti essere in salute. La Joya ne è consapevole e tende a ribadirlo:<<Il modo per combattere questo virus è rimanere a casa. Noi stiamo facendo un po di tutto, siamo chiusi da un po di settimane.Le decisioni sono state prese dal Governo ed è giusto che noi professionisti le rispettiamo>>.

Maturità e senso di responsabilità per Paulo Dybala. Atteggiamenti che ha mostrato soprattutto quest’anno. Dopo una stagione in cui ha sofferto molto il cambio di posizione, con Maurizio Sarri è diventato indispensabile. L’uomo che cambia le partite, per intenderci. Molto più vicino alla porta, quasi punta di riferimento e ottimo feeling con Cristiano Ronaldo. Non è un caso che la dirigenza in questi giorni difficili, stia cercando di trovare un accordo con l’argentino per il prolungamento del contratto. Un contratto ricco e convincente per Paulo Dybala, per convincerlo a sposare ancora per molto il bianconero. L’auspicio dei tifosi è proprio questo, perchè vedono in Dybala il prototipo del numero dieci bianconero: responsabile e federe quando indossa quella maglia, sia dentro che fuori dal campo.