Perugia, Iemmello e Angella carichi: “Torneremo grandi”

L’ultima vittoria contro la Salernitana, ha riportato il Perugia di Serse Cosmi alla vittoria dopo una crisi nera di cinque sconfitte consecutive. Il futuro del tecnico era legato al match del Curi contro gli uomini di Ventura, vinto per 1-0 grazie al gol di Mazzocchi. Una vittoria che ha dato morale, tirando fuori il Grifo dalla zona pericolosa di classifica. Proprio nel momento in cui la compagine umbra sembrava essere destinata a ripartire verso il play-off, è arrivata la doccia fredda da parte di Lega Calcio e FIGC: sospensione del campionato cadetto, causa coronavirus.

La rincorsa del Perugia è stata dunque bruscamente interrotta da questo disastro mondiale, ma le due colonne della squadra Angella e Iemmello, suonano la carica in vista di una – improbabile – riapertura dei giochi.

Angella in ansia per la ragazza farmacista, Iemmello crede nei play-off

Il difensore Angella cerca di divagarsi e allenarsi come può da casa, anche se il suo pensiero fisso è alla fidanzata farmacista: “Ero pronto al rientro, dispiace per questo stop perché avevamo fatto una grande vittoria, moralmente importante. Ma prima c’è la salute e dobbiamo pensare a quello. Qui sono da solo mentre la mia ragazza farmacista vive a Empoli”. Queste le parole del difensore rilasciate a CalcioGrifo.

Anche il bomber del campionato cadetto, Iemmello, ha voluto dire la sua in merito alla sua squadra: “Purtroppo mi hanno penalizzato gli infortuni. Ho cercato di dare il mio apporto anche da fuori, ma non è stato sufficiente. Di domande ce ne siamo fatte, anche prima di arrivare a 5 sconfitte di fila. Mentalmente è stata dura perché la squadra è costruita per altri obiettivi. Ci siamo ricompattati in ritiro e dobbiamo ripartire dalle cose semplici”.