Pes 2020, gli eventi dal 30 marzo al 5 aprile nella modalità myClub

L’emergenza Coronavirus sta costringendo in molti a restare a casa e molta gente passa del tempo giocando alle console come PS4 o XBOX su tutte e uno dei giochi più utilizzati resta Pes 2020.

In Pes 2020 è disponibile la modalità myClub, dove molti utenti si confrontano tra di loro e diversi sono i premi in palio per questa modalità.

Pes 2020, l’Agente Speciale in myClub in questa settimana

In questa settimana che parte oggi lunedì 30 marzo per concludersi domenica 5 aprile, nella modalità myClub è disponibile un Agente speciale che fa riferimento ad alcuni campioni di fama mondiale con nuove competizioni ed importanti novità. Questo agente ha la facoltà di scegliere alcuni talenti in tutto il mondo e può ingaggiare campioni rari. In caso di vittoria della Coppa Challenge Contro COM è possibile vincere un bonus di 5.000 GP in caso di completamento di ciascuna coppa, mentre in caso di vittoria di tutte e 3 le competizioni il premio sale a 15.000 GP, inoltre sono disponibili i premi anche per la Coppa Challenge online dove bisognerà guardagnare una somma di punti in 3 partite.

Pes 2020, i Matchday dal 30 marzo al 5 aprile

Ecco il programma riguardante i Matchday con squadre predefinite:

30-03-2020 15:00 – 20:00

31-03-2020 15:00 – 20:00

01-04-2020 15:00 – 20:00

03-04-2020 10:00 – 14:59

04-04-2020 10:00 – 14:59

05-04-2020 10:00 – 14:59

02-04-2020 15:00 – 20:00

03-04-2020 15:00 – 20:00

04-04-2020 15:00 – 20:00

05-04-2020 15:00 – 20:00

In particolare per i Matchday con squadre predefinite per alcuni utenti sarà possibile ricevere dei bonus in anticipo. Le Partite di gruppo inizieranno all’ inizio di ciascun evento Matchday e avranno un durata di circa 5 ore e la grande Finale si giocherà dopo la fine delle Partite di gruppo.